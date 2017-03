Edito: Quand le délestage s'invite en toute période

Enawo nous aura appris que si on a fini par ne plus s'indigner face à l'inertie du pouvoir par rapport aux délestages, c'est une très mauvaise habitude. Il est vrai qu'entre la promesse d'ivrogne selon laquelle il mettra fin aux délestages trois mois après son arrivée au pouvoir, et les programmes de délestage tournant que la Jirama ne respecte même pas, les coupures d'électricité qui dure plus de 12 heures d'affilée ou les coupures d'eau, les victimes du délestage ont fini par insulter à chaque délestage la Jirama et les tenants du pouvoir! Lire la suite...